Штайнмайер назвал основные задачи по реализации Минских договоренностей в 2016 году

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Штайнмайера, несмотря на «ощутимый прогресс в экономической и социальной сферах», а также в вопросе отвода тяжелого оружия, достигнутый в течение года, многие вопросы так и не решены. В частности, речь идет об увеличении числа нарушений режима прекращения огня, что глава МИД Германии назвал «неутешительным развитием в конце года». Кроме того, Штайнмайер обратил внимание на отсутствие понимания относительно порядка проведения местных выборов на контролируемых пророссийскими сепаратистами территориях, а также на ухудшение гуманитарной ситуации.

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Штайнмайер также назвал основные задачи, которые нужно выполнить для реализации Минска-2. «Мы должны дальше работать над тем, чтобы в начале 2016 года состоялись местные выборы и полностью был имплементирован пакет минских договоренностей, также путем восстановления Украиной полного контроля над своей государственной границей», - говорится в заявлении министра. Штайнмайер подчеркнул, что Германия в рамках «нормандского» формата и в новом году всеми силами будет поддерживать воплощение минских договоренностей.

Министр иностранных дел Германии призвал стороны конфликта четко придерживаться режима перемирия в интересах населения в зоне конфликта. А также в первую очередь осуществить неотложные мероприятия в гуманитарной сфере, освободить всех пленных и заложников, снять ограничения на деятельность гуманитарных организаций на Донбассе и возобновить водоснабжение в регионе.