В Йемене умер телохранитель Усамы бин Ладена
09:04, 28 декабря 2015Мир
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Бывший телохранитель убитого в 2011 году лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена Нассер Бахри скончался после продолжительной болезни в одной из больниц Йемена.
REUTERS
Об этом сообщил представитель больницы.
Йеменец Нассер Бахри, известный также как Абу Джандал, предположительно принимал участие в различных нападениях боевиков в 1990-е годы в Афганистане, Боснии и Сомали, передает Русская служба ВВС.
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В начале 2000-х годов он был арестован и отправлен в тюрьму на американской базе Гуантанамо на Кубе.
После освобождения в 2008 году Бахри вернулся в Йемен.
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