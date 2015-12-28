В Йемене умер телохранитель Усамы бин Ладена

Об этом сообщил представитель больницы.

Йеменец Нассер Бахри, известный также как Абу Джандал, предположительно принимал участие в различных нападениях боевиков в 1990-е годы в Афганистане, Боснии и Сомали, передает Русская служба ВВС.

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В начале 2000-х годов он был арестован и отправлен в тюрьму на американской базе Гуантанамо на Кубе.

После освобождения в 2008 году Бахри вернулся в Йемен.