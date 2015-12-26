В Афганистане произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов

Об этом сообщает Радио свобода со ссылкой на Геологическую службу США.

Сообщается, что толчки магнитудой 6,3 балла произошли на глубине 203 метра, центром которых были горы Гиндукуш, расположенные на северо-востоке Афганистана.

Землетрясение произошло в 23.00 25 декабря по местному времени.

Из-за угрозы повторных толчков, жители Кабула вынуждены были покинуть свои дома несмотря на то, что ночь была холодной.

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Землетрясение также был ощутимо в столице Пакистана, Исламабаде. Многие жители проснулись и позалишали свои дома.

Пока о жертвах и повреждениях не сообщается. Но власти Пакистана объявили чрезвычайную ситуацию в больницах.