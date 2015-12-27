Иракские войска вошли в Рамади - СМИ
Иракские войска вошли на территорию бывшего правительственного комплекса в Рамади, удерживавшегося отрядами "Исламского государства", сообщили источники Би-би-си в Ираке.
Согласно сообщениям, правительственные войска вошли в одно здание и готовятся овладеть всем комплексом.
Они действуют с осторожностью, опасаясь, что здания могут быть заминированы.
По неподтвержденным данным, боевики ИГ ретировались из города в северо-восточном направлении, передает Русская служба ВВС.
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Иракские правительственные войска в течение нескольких недель пытались взять этот город.
Рамади, город с преимущественно суннитским арабским населением, расположен примерно в 90 км от Багдада.
Он оказался под контролем ИГ в мае, отступление правительственных войск из Рамади многими было воспринято как позорное для армии.
В последние дни иракские войска постепенно прокладывали себе путь по заминированным улицам города, захватив несколько его районов, пока не приблизились к правительственному комплексу.
Тревогу вызывает судьба сотен семей, в последние несколько дней оказавшихся на линии фронта в черте города.