Иракские войска вошли в Рамади - СМИ

Согласно сообщениям, правительственные войска вошли в одно здание и готовятся овладеть всем комплексом.

Они действуют с осторожностью, опасаясь, что здания могут быть заминированы.

По неподтвержденным данным, боевики ИГ ретировались из города в северо-восточном направлении, передает Русская служба ВВС.

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Иракские правительственные войска в течение нескольких недель пытались взять этот город.

Рамади, город с преимущественно суннитским арабским населением, расположен примерно в 90 км от Багдада.

Он оказался под контролем ИГ в мае, отступление правительственных войск из Рамади многими было воспринято как позорное для армии.

В последние дни иракские войска постепенно прокладывали себе путь по заминированным улицам города, захватив несколько его районов, пока не приблизились к правительственному комплексу.

Тревогу вызывает судьба сотен семей, в последние несколько дней оказавшихся на линии фронта в черте города.