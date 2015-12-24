Очередная казнь ИГИЛ: Боевики расстреляли полсотни своих сторонников, отказавшихся надеть "пояс шахида"

Об этом заявил командир пятой бригады народного ополчения, участвующей в операции по освобождению города, майор Омар Хамис, сообщает ТАСС.

По его сведениям, "50 человек, уничтоженные экстремистами, были жителями Рамади, которые ранее попали под пропаганду ИГ и вступили в ряды группировки". Хамис пояснил, что "радикалы приказали им закрепить на себе так называемые "пояса смертников", начиненные взрывчаткой, чтобы подорвать всех одновременно".

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"Когда же они отказались это сделать, боевики расстреляли всех по одиночке", - рассказал полевой командир иракского ополчения.

Напомним, иракские войска взяли под контроль несколько кварталов в центре города Рамади, который является оплотом для боевиков группировки "Исламское государство".