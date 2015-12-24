"Голливуд нервно курит в стороне": Навальный подсчитал прибыль, которую принес фильм о генпрокуроре Чайке

Об этом Алексей Навальный заявил в своем блоге.

«Чайка» принесла нам 3 075 000 рублей единоразовых пожертвований. 654 человека подписались на ежемесячные пожертвования в фонд на сумму 425 тысяч рублей. Таким образом, можно сказать, что пойманный на коррупции генпрокурор Российской Федерации Чайка принес нам 3 500 000 рублей», - написал политик, отметив, что на производство фильма у ФБК ушло 250 тыс. руб.

«Голливуд нервно курит в стороне», - отметил Навальный.

Борец с коррупцией подчеркнул, что деньги пойдут на дальнейшую деятельность фонда, и отметил, что для ФБК особенно важны ежемесячные пожертвования, которые позволяют «прогнозировать и планировать бюджет».

Читайте такжеПолиция задержала российского оппозиционера Навального, однако вскоре отпустила

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.

Сам генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.