Россия обвинила Турцию в усугублении ситуации "семимильными шагами" после уничтожения Су-24

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что одной из целей визита в Москву сопредседателя прокурдской Партии демократии народов Селахаттина Демирташа были посреднические усилия для налаживания отношений РФ и Турции после инцидента с Су-24, сообщает ТАСС.

"Вопрос не в посредниках и посреднических усилиях, а в осознании турецкой стороной того, что она сделала, - сказала Захарова. - Пока мы видим, что турецкое руководство только усугубляет ситуацию, причем делает это семимильными шагами. Насчет Турции есть большие сомнения, что они действительно понимают, что сделали, и отдают себе отчет в содеянном".

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"Мы сказали о нашей позиции, наши оценки не распространяются на народ Турции, - отметила дипломат. - Мы несколько раз подчеркивали на высшем уровне, на высоком уровне регулярно говорим, что, хотя ухудшение двусторонних отношений, безусловно, скажется на людях, которые живут в наших странах, они (российские меры) адресованы руководству Турции".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его экипаж 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства. В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

Инцидент привел к резкому ухудшению отношений между двумя странами.