Премьер Грузии подал в отставку

Об этом он заявил сегодня на чрезвычайном брифинге в администрации правительства, передает Грузия Онлайн.

Премьер поблагодарил своих соратников по коалиции, членов правительство и свою семью.

"Я покидаю сегодня эту должность, но остаюсь верным солдатом нашей страны", - заявил Гарибашвили.

Согласно Конституции Грузии, в случае отставки премьер-министра всему составу правительства автоматически приостанавливаются полномочия и они становятся исполняющими обязанности.

После отставки премьера парламентское большинство должно назвать кандидата в премьер-министры и представить президенту в течение одной недели. Не позже 7-дневного срока президент должен назвать кандидата на пост премьер-министра и представить на утверждение парламенту. Затем кандидат в премьер-министры должен выбрать кандидатов в министры и составить правительственную программу, после чего он ознакомит с ней парламент. После этого начнется процедура объявления доверия новому составу правительства.