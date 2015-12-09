Die Welt: Драконовские наказания Москвы за одиночные пикеты

Об этом пишет Юлия Смирнова в своей статье «Драконовские наказания Москвы за одиночные пикеты», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

До вынесения приговора Ильдар Дадин казался бесстрашным. «Я готов сесть в тюрьму, чтобы соблюдались законы», сказал он журналистам. Но на такой суровый приговор не рассчитывали ни он, ни его адвокаты. Вина 33-летнего активиста состоит в том, что он несколько раз участвовал в несанкционированных властями демонстрациях. До сих пор наказанием за это служил штраф либо несколько дней ареста. Но в понедельник впервые в России оппозиционер был приговорен к трем годам лишения свободы за мирный протест.

Суровый приговор суда Дадину должен служить предупреждением. Активисты и прежде всего, обычные граждане, которые симпатизируют оппозиции, теперь должны воздерживаться от участия в демонстрациях. Почти четыре года назад в нескольких российских городах проходили масштабные протесты, после чего право на свободу собраний в России постепенно ограничивали. В 2012 году резко возросли штрафы за участие в демонстрациях, которые не были заранее разрешены властями. Наконец, в 2014 году в силу вступил закон, который классифицирует "повторное нарушение" права на свободу собраний как преступное деяние – с мерой пресечения до пяти лет лишения свободы. Дадин – первый активист, который осужден по этому закону.

Арестован и избит за правомерные действия

При этом за большинство «преступлений», в совершении которых обвинили Дадина, наказания не предусмотрены. Несколько раз он просто стоял на улице с плакатами. Об одиночных пикетах в России не нужно сообщать заранее, но, несмотря на это, полиция регулярно задерживает активистов.

Кроме того, год назад Дадин вместе с другими членами оппозиции ненадолго заблокировал улицу в центре Москвы – это был протест в поддержку Украины. В руках у него был плакат с надписью «Сегодня Киев, завтра Москва». За все пикеты на него уже были наложены административные штрафы. Но, по словам его адвокатов, новый приговор – это двойное наказание.

«До 2011 года, я даже не знал, что в России существует протестное движение, что царит такой произвол, о котором мне стало известно позже», рассказывал Дадин в интервью «Открытой России» о своей поздней политизации. Тогда на президентских выборах он зарегистрировался, чтобы быть наблюдателем. С тех пор он ходил на все протесты – против фальсификации выборов, за права ЛГБТ, против политических заключенных.

После одной из демонстраций он был арестован и избит в полицейском фургоне. Это не испугало его, он продолжил выходить на улицы. «Я считаю, что каждый гражданин должен участвовать в жизни своей страны, нельзя просто проходить мимо, нельзя быть частью «равнодушного населения», сказал Дадин. В суде и в интервью он постоянно подчеркивал, что выступает исключительно за мирные акции без насилия.

В ходе судебного разбирательства, он настаивал на своей невиновности. Дадин напомнил судье, что осуждение невиновных людей является уголовным преступлением. «Я родился свободным человеком. И если преступные чиновники обвиняют меня в нарушении неконституционных законов, то пусть так и делают. Но я привлеку этих госслужащих к ответственности», сказал Дадин в суде.

Приговор Дадину не станет последним в своем роде. В Москве в настоящее время ведется расследование против трех других активистов, которые, как Дадин, неоднократно участвовали в несанкционированных демонстрациях. Одному из обвиняемых 75 лет. Для него прокуратура требует несколько лет условно.