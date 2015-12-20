21 декабря ЕС официально объявит о продлении санкций против России - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

Он напомнил, что в пятницу, 18 декабря, на уровне Совета ЕС было принято решение о безусловном продлении санкций до 31 июля 2016 года, давая российским властям еще более 7 месяцев для полной имплементации Минских соглашений.

Читайте такжеЕC не отменит санкции против России в обмен на сотрудничество по Сирии – Могерини

«В 13 часов в понедельник в Брюсселе будет официальное объявление этого важного для Украины решения», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз 18 декабря продлил экономические санкции против РФ еще на шесть месяцев. В поддержку этого шага высказались все 28 государств ЕС. Решение ЕС вступит в силу после 31 декабря 2016 года. Торговые и инвестиционные ограничения с России снимут, только если Москва полностью выполнит условия Минских соглашений об урегулировании конфликта в Украине.