Террористы "Исламского государства" присвоили десятки тысяч паспортов - СМИ

Во многих городах Ирака, Сирии и Ливии исламисты занимали административные здания, где обнаружили чистые бланки паспортов, а также приспособления для их производства, сообщает сегодня немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на западные спецслужбы, передает Deutsche Welle.

Издание утверждает, что некоторые из беженцев могут быть террористами под прикрытием, а европейское пограничное агентство Frontex не может дать гарантии, что проконтролирует всех.

По данным еженедельника, исламисты торгуют "настоящими поддельными паспортами" на черном рынке по цене от 1 тыс. до 1,5 тыс. долларов за штуку.

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Кроме того, "большие потоки людей, в настоящее время бесконтрольно въезжающих в Европу, конечно, представляют угрозу для безопасности", цитирует Welt am Sonntag главу европейского пограничного агентства Frontex Фабриса Леггери.

По словам Леггери, сотрудники Frontex проверяют всех беженцев на предмет аутентичности их паспортов, но нельзя гарантировать, что "документы, выглядящие настоящими, на самом деле выданы официальным учреждением". Как минимум двое из парижских террористов въехали в Европу с сирийскими паспортами, захваченными ИГ в Ракке.

Накануне австрийская полиция задержала в одном из общежитий для беженцев двоих подозреваемых с паспортами той же серии. Сейчас все серийные номера похищенных в Ракке паспортов введены в компьютерную систему стран Шенгенского соглашения. Недавно в Стамбуле была предотвращена попытка контрабанды около 150 различных европейских паспортов, предположительно предназначенных для переправки боевикам ИГ.

Ранее телекомпания ABC News со ссылкой на доклад разведки сообщала, что у боевиков "Исламского государства" могут быть фальшивые паспорта, которые выглядят как настоящие, а также оборудование для их изготовления.