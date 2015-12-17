Суд Парижа отказался снять арест с российской госсобственности по делу ЮКОСа
России не удалось приостановить решение французского суда об арестах российской госсобственности во Франции по делу ЮКОСа. Это значит, что бывшие акционеры ЮКОСа продолжат «охоту» за российскими активами.
Апелляционный суд Парижа сегодня отклонил ходатайство Российской Федерации о приостановке принудительного исполнения на территории Франции прошлогоднего решения гаагского международного арбитража на $50 млрд.
Гибралтарская GML (представляет бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) назвала решение апелляционного суда своей «победой», которая позволит им продолжать обращать взыскание на суверенные активы России, передает РБК.
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С начала июня 2015 года бывшие акционеры ЮКОСа, выигравшие рекордную $50-миллиардную компенсацию в Гааге, арестовали различные активы РФ во Франции, включая банковские счета, платежи неназванных французских компаний в адрес России и российскую недвижимость в Париже и других частях страны.
Вслед за решением парижского апелляционного суда бывшие акционеры «продолжат обращать взыскание на имущество, принадлежащее Российской Федерации», говорится в сообщении GML.