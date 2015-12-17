Суд Парижа отказался снять арест с российской госсобственности по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Парижа сегодня отклонил ходатайство Российской Федерации о приостановке принудительного исполнения на территории Франции прошлогоднего решения гаагского международного арбитража на $50 млрд.

Гибралтарская GML (представляет бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) назвала решение апелляционного суда своей «победой», которая позволит им продолжать обращать взыскание на суверенные активы России, передает РБК.

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С начала июня 2015 года бывшие акционеры ЮКОСа, выигравшие рекордную $50-миллиардную компенсацию в Гааге, арестовали различные активы РФ во Франции, включая банковские счета, платежи неназванных французских компаний в адрес России и российскую недвижимость в Париже и других частях страны.

Вслед за решением парижского апелляционного суда бывшие акционеры «продолжат обращать взыскание на имущество, принадлежащее Российской Федерации», говорится в сообщении GML.