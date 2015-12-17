Давутоглу объяснил необходимость присутствия турецких военных в Ираке

Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу перед вылетом в Брюссель, передает Lenta.ru со ссылкой на агентство "Анадолу".

"Наше присутствие в Башика (тренировочная база - Ред.) носит характер борьбы с террористическими угрозами. Оно необходимо, пока законное иракское правительство не создало законные органы управления. Отсюда исходит угроза Турции, мы предупреждаем возможные риски", - пояснил премьер.

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Давутоглу также отметил, что вооруженные силы Турции "имеют полное право на действия, соответствующие реальной ситуации".

Напомним, 12 декабря иракские власти обратилась с жалобой в Совет Безопасности ООН в связи с присутствием турецких войск на севере страны.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько сотен турецких солдат были размещены на севере Ирака вблизи захваченного террористами «Исламского государства» города Мосул.

В свою очередь, Ирак заявил, что ввод турецких войск в северную часть страны является нарушением ее суверенитета, и потребовал их немедленно вывести.