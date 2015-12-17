"Америка, я только начинаю": стала известна дата выхода нового сезона сериала "Карточный домик"

05:31, 17 декабря 2015
Мир
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Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Карточный домик» и объявила дату его выхода. 

REUTERS

Трейлер сделан в виде предвыборного ролика Фрэнка Андервуда, который намерен участвовать в выборах президента США. 

«Америка, я только начинаю», — произносит герой актера Кевина Спейси на видео.

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Новый сезон «Карточного домика» выйдет 4 марта 2016 года.

В рамках нового сезона компания Netflix запустила хэштег #FU2016, а также специальный сайт-визитку Фрэнка Андервуда.

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