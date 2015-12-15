В Сирии в результате авиаударов погибли по меньшей мере 34 мирных жителя - правозащитники
Во вторник, 15 декабря, в результате авиаударов по двум рынкам на севере Сирии, в которых подозреваются российские воздушно-космические войска, погибли по меньшей мере 34 мирных жителя.
Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, базирующейся в Лондоне, передает AFP.
В частности, 16 человек погибли на рынке ГСМ в провинции Идлиб. Еще 18 мирных жителей, в том числе четыре женщины, были убиты на рынке в деревне в провинции Алеппо, которая находится под контролем боевиков "Исламского государства".
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Сирийская обсерватория по правам человека подозревает в авиаударах российские самолеты, ссылаясь на сеть информаторов на местах, которые помогли собрать сведения о самолете, судя по характеру полета и боеприпасам, которые использовались.
Ранее УНИАН сообщал, что в Сирии в результате авиабомбардировки по подконтрольному повстанцам района Дамаска погибли 45 мирных жителей. Отмечается, что среди погибших были по меньшей мере 10 детей и четыре женщины. Кроме того, десятки людей ранены.