Суд снял с лидера французской ультраправой партии обвинения в разжигании ненависти
17:00, 15 декабря 2015Мир
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Суд снял с лидера французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обвинения в разжигании расовой и межрелигиозной ненависти.
REUTERS
Французские власти возбудили дело против лидера националистов в 2011 году, после того как она сравнила молитвы мусульман на улицах с нацистской оккупацией Франции, передает Би-би-си.
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В 2013 году Европарламент постановил лишить Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.
Как сообщал УНИАН, 6 декабря на региональных выборах во Франции в шести из 13 регионов лидирует ультраправый Национальный фронт, возглавляемый Марин Ле Пен.
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