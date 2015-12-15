Суд снял с лидера французской ультраправой партии обвинения в разжигании ненависти

Французские власти возбудили дело против лидера националистов в 2011 году, после того как она сравнила молитвы мусульман на улицах с нацистской оккупацией Франции, передает Би-би-си.

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В 2013 году Европарламент постановил лишить Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря на региональных выборах во Франции в шести из 13 регионов лидирует ультраправый Национальный фронт, возглавляемый Марин Ле Пен.