Граждане Армении на референдуме проголосовали за смену формы правления в стране

Согласно предварительным результатам референдума, который прошел 6 декабря, за проект конституционной реформы проголосовали более 825 тыс. человек, или 63,35% участников голосования, передает Би-би-си.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении уже завершила обработку всех бюллетеней, сообщил председатель комиссии Тигран Мукучян.

По армянским законам, вынесенный на референдум вопрос считается принятым, если за него высказались более 50% участвовавших в голосовании. При этом на участки должны прийти не менее четверти зарегистрированных избирателей

Согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 50,51%.

Окончательные результаты референдума будут опубликованы в воскресенье, 13 декабря.

В октябре парламент Армении одобрил проект конституционных реформ, предусматривающий переход от президентской к парламентской системе правления. Референдум был инициирован правящей Республиканской партией. Реформу поддержал президент Сарж Саргсян.

Сторонники реформы говорят, что она поможет стабилизировать политическую ситуацию. Оппозиция выступает против поправок, видя их главную цель в том, чтобы позволить нынешнему президенту Сержу Саргсяну остаться у власти в качестве премьера после 2018 года, когда истечет его второй президентский срок.