В Германии неизвестные напали на офис компании Facebook
В пригороде Гамбурга Нойштадте группа неизвестных численностью до 20 человек совершила нападение на офис компании Facebook.
Об этом сообщает Associated Press.
Участники нападения бросали в здание "бомбы" с краской, а также повредили окна и двери. Помимо этого, на стене штаб-квартиры социальной сети нападавшие написали "Facebook dislike" ("Facebook не нравится").
Полиция обратилась с просьбой к тем, кто что-то знает о произошедшем, сообщить им об этом. Также по данным полиции, нападавших было 15-20 человек, все они были одеты в черное и носили маски.
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По словам представителя полиции Йорга Шредера, мотив произошедшего пока не ясны. Однако отмечается, что на одном из левоцентристских интернет-порталов анонимные авторы признались, что напали на здание в знак протеста против подавляющего присутствия Facebook в сети.