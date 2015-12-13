В Германии неизвестные напали на офис компании Facebook

Об этом сообщает Associated Press.

Участники нападения бросали в здание "бомбы" с краской, а также повредили окна и двери. Помимо этого, на стене штаб-квартиры социальной сети нападавшие написали "Facebook dislike" ("Facebook не нравится").

Полиция обратилась с просьбой к тем, кто что-то знает о произошедшем, сообщить им об этом. Также по данным полиции, нападавших было 15-20 человек, все они были одеты в черное и носили маски.

Читайте такжеFacebook скоро запустит кнопку "не нравится" - Цукерберг

По словам представителя полиции Йорга Шредера, мотив произошедшего пока не ясны. Однако отмечается, что на одном из левоцентристских интернет-порталов анонимные авторы признались, что напали на здание в знак протеста против подавляющего присутствия Facebook в сети.