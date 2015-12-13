Лавров: Москва поддерживает Ирак в противостоянии с Турцией

МИД России информирует, что Лавров и Джафари в телефонном режиме обсудили «незаконное вторжение».

«Российская сторона выразила твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирака», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, пишет Радио Свобода.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 11 декабря поручил министерству иностранных дел подать официальную жалобу в Совет безопасности ООНпо развертыванию турецких войск на севере страны.

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10 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не планирует отводить свои войска с севера Ирака. Он отметил, что военное присутствие Турции состоит из небоевых подразделений.

Эрдоган добавил, что этот вопрос будет обсуждаться 21 декабря во время встречи представителей Турции, США и иракского Курдистана.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара 3 декабря отправила своих военнослужащих в район вблизи города Мосул на севере Ирака, чтобы защитить и заменить уже дислоцированных там турецких солдат.

Летом 2014 года Мосул был оккупирован боевиками экстремистской группировки «Исламское государство».

Турция заявляет, что ее солдаты проводят военную подготовку бойцов курдского ополчения «пешмерга» накануне ожидаемого наступления на Мосул с целью освобождения его от исламистов.