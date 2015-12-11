У Путина заявили, что пока не планируют военную операцию в Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет планов по осуществлению воздушной операции в Ливии.

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Об этом сообщают "РИА Новости".

"Что касается вашего вопроса о том, будем ли мы наносить авиационные удары по Ливии — знаете, у нас это в планах не стоит, потому что у нас нет приглашения от ливийского правительства, которое мы могли бы рассмотреть", - ответил Лавров журналистам на пресс-конференции в Риме.

Он заявил, что "и говорить пока не о чем, более того, и ливийского правительства сейчас нет".

Отметим, ранее иранское СМИ сообщило, что лидер "ИГ" аль-Багдади прибыл из Турции в ливийский Сирт, родной город Муамара Каддафи. Эта местность находится под контролем джихадистов.