Президент Молдовы требует вывода российских войск из Приднестровья

Как сообщает Deutsche Welle, об этом он сказал накануне в рамках международной конференции "Политика нейтралитета: международное сотрудничество ради мира, безопасности и развития" в Ашхабаде.

"Я повторяю позицию Молдовы о необходимости завершить вывод российских военных и боеприпасов с территории нашей страны", - приводят его слова молдавские СМИ.

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Кроме того, Тимофти выступил за трансформацию миротворческой операции в зоне безопасности в гражданскую миссию под международным мандатом. Он отметил, что соответствующие обязательства Россия взяла на себя в ходе саммита ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году.

На территории Приднестровья располагается контингент российских миротворческих сил (один батальон - около 412 человек) и воинская часть N13962 (или Оперативная группа российских войск ОГРВ) - два батальона общей численностью около тысячи человек. Военнослужащие ОГРВ занимаются охраной складов с боеприпасами в селе Колбасна, которые остались после распада СССР и до сих пор не вывезены из Приднестровья.

ОГРВ и миротворческий батальон укомплектовываются как приднестровскими россиянами (150-160 тысяч жителей ПМР имеют гражданство РФ), так и командированными из России. Молдова не признает за ОГРВ какого-либо официального статуса и настаивает на выводе российских военных со своей территории.