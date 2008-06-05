Авария на АЭС в Словении: ЕС объявил о радиоактивной угрозе

Еврокомиссия предупреждает страны Евросоюза о возможной радиационной опасности из-за инцидента на АЭС "Крско" в Словении.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, на АЭС произошла утечка охлаждающей жидкости, после чего станция была закрыта для выяснения причин инцидента, передает Associated Press.

В свою очередь представители Министерства окружающей среды Словении утверждают, что инцидент на АЭС угрозы не представляет.

Тем не менее, пока неизвестно, произошел ли выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. До выяснения всех обстоятельств работа реактора полностью прекращена.

РБК