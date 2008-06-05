Авария на АЭС в Словении: ЕС объявил о радиоактивной угрозе
09:26, 05 июня 2008Мир
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Произошла утечка охлаждающей жидкости
|АЭС ”Крско” в Словении. Фото АР
Как говорится в заявлении Еврокомиссии, на АЭС произошла утечка охлаждающей жидкости, после чего станция была закрыта для выяснения причин инцидента, передает Associated Press.
В свою очередь представители Министерства окружающей среды Словении утверждают, что инцидент на АЭС угрозы не представляет.
Тем не менее, пока неизвестно, произошел ли выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. До выяснения всех обстоятельств работа реактора полностью прекращена.
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