Фидель Кастро передал полномочия своему брату

Президент Кубы Фидель КАСТРО временно передал свои полномочия главы государства, главнокомандующего кубинскими вооружденными силами и лидера коммунистической партии Кубы своему младшему брату Раулю в связи с операцией на кишечнике, сообщает телекомпания CNN.

Передача власти на Кубе может стать серьезным потрясением для жителей этой страны, 70% которых не жили при другом правителе, отмечает ВВС. 79-летний Ф.КАСТРО находится у власти с февраля 1959 года, когда он возглавил Революционное правительство Республики Куба. Брат кубинского лидера Рауль КАСТРО возглавляет министерство обороны страны. Ему 75 лет.

Секретарь Ф.КАСТРО Карлос Валенсиаго в понедельник поздно вечером зачитал в эфире кубинского ТВ письмо, подписанное Кастро, в котором кубинский лидер сообщил соотечественникам, что ему сделана операция и что он будет оставаться в постели несколько недель.

Как отмечает ВВС, то обстоятельство, что кубинский лидер не стал зачитывать свое обращение лично, стало причиной спекуляций относительно серьезности его заболевания.

Ф.КАСТРО сообщил также, что торжества в связи с его 80-летием, приходящимся на 13 августа, будут перенесены теперь на 2 декабря, когда на Кубе будет отмечаться 50-летие кубинских вооруженных сил.