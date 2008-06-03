Журналисты объявили о победе Обамы над Клинтон

Согласно подсчетам экспертов агентства Associated Press, Барак Обама заручился поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы быть выдвинутым в качестве единого кандидата на президентский пост от Демократической партии.

Подсчеты основаны на неофициальных публичных заявлениях, сделанных пока не объявившими о своем решении суперделегатами. Помимо этого больше десяти суперделегатов сообщили о том, чью кандидатуру намереваются поддержать, в частном порядке.

Таким образом, вне зависимости от результатов последних демократических праймериз в Южной Дакоте и Монтане Обама одерживает победу над Хиллари Клинтон и становится основным соперником кандидата от республиканцев Джона Маккейна на голосовании в ноябре.

По подсчетам CNN, основанным исключительно на официальных заявлениях суперделегатов, Обаме необходимо заручиться поддержкой еще 35 делегатов, в то время как Хиллари Клинтон для выдвижения нужны голоса еще 201 делегата.

Лента.ру