Ирак просит НАТО заставить Турцию вывести войска, в США считают, что они должны сами урегулировать проблему

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

«НАТО должно использовать свой авторитет, чтобы побудить Турцию вывести свои части с иракской территории», — говорится в заявлении, размещенном на сайте премьера. Оно появилось после истечения 48-часового ультиматума, который Багдад выдвинул Анкаре.

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При этом, официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Ирак и Турция должны сами урегулировать вопрос о присутствии турецких войск на севере Ирака, которые были введены туда несколько дней назад, передает РИА Новости.

«Мы верим, что лучший путь здесь — работать Турции и Ираку на двусторонней основе. Они уже проводят дискуссии», — сказал Кирби.

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"Это проблема Турции и Ирака, которую они должны урегулировать. Мы рады, что состоялся диалог на уровне министров обороны. Мы хотим, чтобы они (страны) продолжали его", — добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько сот турецких солдат были размещены на севере Ирака вблизи захваченного террористами «Исламского государства» города Мосул.

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В свою очередь, Ирак заявил, что ввод турецких военнослужащих в северную часть страны является нарушением его суверенитета, и потребовал их немедленно вывести.