Керри заявил о новом раунде переговоров по Сирии

Об этом сказал госсекретарь США Джон Керри во вторник после беседы с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, передает Reuters.

Предыдущие встречи состоялись в Вене.

"Мы...говорили о Сирии и необходимости того, чтобы переговоры ООН могли начаться и, надеюсь, чтобы вступило в силу прекращение огня - когда и если мы этого достигнем", - сказал Керри журналистам во время климатического саммита в Париже.

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"Наш план - попытаться...провести встречу в Нью-Йорке 18 декабря", - сказал он, добавив, что это зависит отчасти от результатов конференции с участием представителей сирийской оппозиции в столице Саудовской Аравии в ближайшие дни.

Ранее участники международных переговоров по Сирии, состоявшихся 14 ноября в Вене, договорились провести выборы в Сирии через полтора года. Согласно сообщению, при этом переходное правительство должно быть сформировано в течение полугода, а в это время будет готовиться новая конституция страны.