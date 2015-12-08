Ирак обвиняет Турцию в контрабанде нефти

Об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль Абади сообщает Reuters.

"Необходимо остановить контрабанду нефти, большую часть которой террористы ИГ поставляют в Турцию", − заявил аль Абади во ходе встречи с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Отмечается, что обвинения со стороны руководства Ирака звучат на фоне обострения отношений с Турцией в связи с тем, что ее военные вошли на север Ирака.

В свою очередь, Анкара неоднократно отрицала все обвинения в причастности к контрабанде нефти у боевиков и подчеркивает, что достигла большого прогресса в деле борьбы с контрабандой на границе с Ираком и Сирией.