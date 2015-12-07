Международная коалиция опровергает обвинения в обстреле базы сирийских войск
Самолеты международной коалиции под эгидой США, которая противодействует "Исламскому государству", не обстреливали военные объекты сирийских правительственных войск.
Об этом сообщил представитель коалиции полковник Стив Уоррен. "Мы видели те сирийские сообщения, но вчера мы не осуществляли в той части провинции Дейр-эз-Зор никаких ударов", - подчеркнул он, передает украинская редакция "Немецкой волны".
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Ранее сирийское государственное телевидение передало, что 4 боевых самолета коалиции вечером 6 декабря нанесли ракетно-бомбовый удар по военной базе в провинции Дейр-эз-Зор. В результате инцидента погибли трое сирийских военнослужащих. Еще 13 получили различные ранения. МИД Сирии в письме к Совету Безопасности ООН жестко осудил "вопиющую агрессию" со стороны войск коалиции. Ранее об этом случае сообщал также размещенный в Лондоне Международный центр наблюдения за соблюдением прав человека в Сирии.
Отмечается, что упомянутая военная база находится на расстоянии 2 км от подконтрольной боевикам "Исламского государства" территории. Сама провинция регулярно подвергается атакам с воздуха со стороны войск коалиции.