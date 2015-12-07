Международная коалиция опровергает обвинения в обстреле базы сирийских войск

Об этом сообщил представитель коалиции полковник Стив Уоррен. "Мы видели те сирийские сообщения, но вчера мы не осуществляли в той части провинции Дейр-эз-Зор никаких ударов", - подчеркнул он, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Ранее сирийское государственное телевидение передало, что 4 боевых самолета коалиции вечером 6 декабря нанесли ракетно-бомбовый удар по военной базе в провинции Дейр-эз-Зор. В результате инцидента погибли трое сирийских военнослужащих. Еще 13 получили различные ранения. МИД Сирии в письме к Совету Безопасности ООН жестко осудил "вопиющую агрессию" со стороны войск коалиции. Ранее об этом случае сообщал также размещенный в Лондоне Международный центр наблюдения за соблюдением прав человека в Сирии.

Отмечается, что упомянутая военная база находится на расстоянии 2 км от подконтрольной боевикам "Исламского государства" территории. Сама провинция регулярно подвергается атакам с воздуха со стороны войск коалиции.