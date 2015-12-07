Ирак обратится в СБ ООН, если Турция не выведет свои войска - премьер-министр

Об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

«Ирак имеет право использовать все имеющиеся варианты, в том числе обращение к СБ ООН, если эти силы [турецкие войска] не будут выведены в течение 48 часов», — сказал аль-Абади. Он вновь отметил, что развертывание турецких войск вблизи города Мосул без одобрения иракского правительства нарушает суверенитет его страны.

Читайте такжеТурция не собирается проводить наземную операцию в Ираке - Давутоглу

Министр обороны Ирака Халед аль-Обейди заявил, что предупредил своего турецкого коллегу Исмета Йылмаза о последствиях ввода турецких войск в Ирак. По словам аль-Обейди, Йылмаз объяснил развертывание сил необходимостью обучения курдских ополченцев в рамках подготовки к наступлению на Мосул, который захвачен группировкой «Исламское государство».

В свою очередь, глава комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Хаким аль-Замили заявил, что Багдад может обратиться за военной помощью к России из-за действий Турции, передает издание Al-Araby Al-Jadeed. При этом он также подтвердил, что ввод турецких войск не был согласован с Багдадом.

Читайте также"Враждебное действие": МИД Ирака вызвал посла Турции из-за ввода войск на территорию страны

Ранее УНИАН сообщал, что несколько сот турецких солдат были размещены на севере Ирака вблизи захваченного террористами «Исламского государства» города Мосул.

В свою очередь, Ирак заявил, что ввод турецких военнослужащих в северную часть страны является нарушением его суверенитета, и потребовал их немедленно вывести.