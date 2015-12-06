Пассажир самолета немецкой авиакомпании пытался открыть дверь во время полета

Представитель авиакомпании Андреас Бартельс отметил, что «пассажир встал и попытался сделать что-то в двери, но был остановлен членами экипажа и другими пассажирами». Спикер добавил, что это были не двери кабины пилотов, передает радио "Свобода".

Читайте такжеСамолет с президентом Эстонии на борту совершил вынужденную посадку«На протяжении остального полета пассажир находился в кресле и был передан властям в Белграде», - добавил представитель авиакомпании.

Белградское ежедневное издание «Блиц» сообщило, что задержанный мужчина - иорданец с американским паспортом. Полиция допросила его после того, как самолет приземлился в Белграде.

Прокурор в Сербии приказал содержать этого человека под стражей в течение 48 часов до суда на основании угрозы общественной безопасности.