СМИ: испанская полиция арестовала 10 граждан Украины, перевозивших 13 тонн гашиша
21:59, 06 декабря 2015Мир
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Испанская полиция арестовала 10 граждан Украины, перевозивших на судне 13 тонн гашиша.
Судно было задержано около сицилийского острова Пантеллерия \ flickr.com/photos/sermarr
Правоохранители нескольких стран провели спецоперацию в Средиземном море, в результате которой задержано судно, на борту которого находились 13 тонн гашиша, сообщает Газета.ru со ссылкой на испанское издание La Vanguardia.
Читайте такжеТеррористы ИГ используют наркотики для притупления чувства страха - СМИОтмечается, что операция началась несколько месяцев назад с подачи испанских полицейских, но в поисках участвовали силовики Италии, Турции и Греции.
Судно было задержано около сицилийского острова Пантеллерия, были арестованы 11 человек, в том числе десять граждан Украины и один гражданин Грузии.
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