СМИ: испанская полиция арестовала 10 граждан Украины, перевозивших 13 тонн гашиша

Правоохранители нескольких стран провели спецоперацию в Средиземном море, в результате которой задержано судно, на борту которого находились 13 тонн гашиша, сообщает Газета.ru со ссылкой на испанское издание La Vanguardia.

Читайте такжеТеррористы ИГ используют наркотики для притупления чувства страха - СМИОтмечается, что операция началась несколько месяцев назад с подачи испанских полицейских, но в поисках участвовали силовики Италии, Турции и Греции.

Судно было задержано около сицилийского острова Пантеллерия, были арестованы 11 человек, в том числе десять граждан Украины и один гражданин Грузии.