Reuters: Российская авиация в Сирии нанесла почти 1,5 тысячи ударов за последнюю неделю

Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, передает Reuters.

Отмечается, что на протяжении последней недели, с 26 ноября по 4 декабря, российские воздушные силы совершили 431 боевой вылет и нанесли 1 458 ударов по "террористическим силам".

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Российские самолеты совершили удары по целям в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Ракка и Дейр эз-Зор.

Сегодня стало известно, что Россия расширяет свое присутствие в Сирии и обустраивает для своих военных новую военную базу. По данным сирийских правозащитников и военных источников, Россия уже использует военный аэродром для вылетов вертолетов в провинции Хомс, а российские специалисты приступили к постройке новых взлетных полос на аэродроме Шайрат.

Напомним, ранее российский Совет Федерации разрешил использование контингента Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории РФ.

Глава администрации Кремля Сергей Иванов заверил, что речь идет о военной операции в Сирии по просьбе Башара Асада.

Заместитель российского министра обороны Анатолий Антонов сообщил, что сроки проведения Россией военной операции в Сирии ограничены сроком наступления армии Асада.