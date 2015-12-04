В Кремле ничего не знают об информации ФСБ о возможных терактах в Таиланде

«Это нужно в ФСБ спрашивать, я не располагаю такой информацией», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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Песков также отметил, что ему неизвестно о каких-либо планах российских властей ограничить турпоездки россиян в Таиланд. «Я просто не располагаю такой информацией. Нужно или в НАКе (Национальный антитеррористический комитет), или в ФСБ узнавать», — сказал он.

Напомним, ранее в ФСБ РФ заявили, что в Таиланд проникли 10 боевиков ИГ. Спецслужбы обеспокоены возможностью атак на связанные с РФ объекты и туристов.