В Кремле объяснили, почему Путин не отвечает на звонки Эрдогана
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что за прошедшую неделю президент Турции дважды звонил президенту России.
Путин не берет трубку, так как не видит готовность Турции извиниться, объяснил он, передает РБК.
После того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик СУ-24 президент Турции Реджеп Эрдоган дважды пытался связаться с российским президентом Владимиром Путиным, рассказал сегодня в ходе брифинга помощник президента Юрий Ушаков.
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Утром в пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказывал лишь об одном звонке Эрдогана: по его словам, он звонил спустя 7-8 часов после падения самолета. Эрдоган рассказал о своем звонке в четверг вечером, ранее глава МИД Сергей Лавров попытки связи опровергал .
По словам Ушакова, российская сторона пока не собирается отвечать на звонки Турции. «Мы видим неготовность турецкой стороны пойти на элементарные извинения в связи с инцидентом с самолетом», - объяснил Ушаков, почему Кремль не идет на контакты с Эрдоганом.
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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.
Турецкие военные вскоре опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
25 ноября, в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения пилотов F-16 экипажу российского Су-24 о необходимости изменить курс.
Кроме этого, накануне Анкара обнародовала изображение радара, на котором видно, что Су-24 таки пролетел над югом Турции, перед тем как был сбит.
В российском Минобороны изложили свою версию инцидента с Су-24 и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета. Согласно версии РФ, это турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии, а не Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.