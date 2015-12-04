ФСБ РФ заявляет, что в Таиланд проникли 10 боевиков ИГ - Reuters

Десять человек, связанных с боевиками ИГ, въехали в Таиланд и намерены совершить теракты против находящихся там россиян. Об этом, ссылаясь на полученный от российской ФСБ документ, сообщает тайская полиция.

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Датированное 27 ноября и помеченное как срочное, письмо утверждало, что 10 сирийцев "связанных с ИГ" приехали в королевство между 15 и 31 октября.

"Этот документ настоящий, мы получили его от спецслужб", - на правах анонимности сообщил Reuters источник в правоохранительных органах страны.

Российская сторона обращалась с просьбой усилить меры безопасности в определенных районах Таиланда. В местной полиции также сообщили, что 4 подозреваемых направились в Патайю, двое – на туристический остров Пхукет, двое – в Бангкок и двое в неизвестном направлении. Но при этом добавили, что пока речь идет об оперативных данных, которые необходимо будет проверить дополнительно.