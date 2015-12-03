Керри: Одними воздушными ударами победить ИГ невозможно
15:14, 03 декабря 2015Мир
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Госсекретарь США Джон Керри признал, что одержать победу над «Исламским государством» одними только воздушными ударами невозможно.
REUTERS
По его словам, необходимо «найти какие-то наземные войска».
Керри пояснил, что имеет в виду сирийские вооруженные формирования или войска других арабских стран, передает Медуза.
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США возглавляют международную коалицию, которая наносит воздушные удары по позициям «Исламского государства».
В коалицию, в частности, входят несколько арабских стран — Саудовская Аравия, Катар, Иордания и ОАЭ.
2 декабря к операции в Сирии подключилась Великобритания, ее военно-воздушные силы приступили к бомбардировкам. 1 декабря о решении присоединиться к коалиции сообщило правительство Германии.
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