Керри: Одними воздушными ударами победить ИГ невозможно

По его словам, необходимо «найти какие-то наземные войска».

Керри пояснил, что имеет в виду сирийские вооруженные формирования или войска других арабских стран, передает Медуза.

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США возглавляют международную коалицию, которая наносит воздушные удары по позициям «Исламского государства».

В коалицию, в частности, входят несколько арабских стран — Саудовская Аравия, Катар, Иордания и ОАЭ.

2 декабря к операции в Сирии подключилась Великобритания, ее военно-воздушные силы приступили к бомбардировкам. 1 декабря о решении присоединиться к коалиции сообщило правительство Германии.