Спецназу США в Ираке могут разрешить захват и допрос боевиков "Исламского государства" - CNN

Бойцы американского спецназа, которые направляются в Ирак, могут получить полномочия по захвату боевиков радикальной группировки "Исламское государство" и проведению допроса для сбора разведданных, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Собеседники телеканала сообщили, что захваченных граждан Ирака спецназ сможет передавать иракским властям. Также неизвестно, где будут содержаться захваченные предполагаемые боевики и кто, предположительно, будет их допрашивать.

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Как сообщили источники, спецназ США будет располагаться в североиракском городе Эрбиль (столица Иракского Курдистана), куда он может прибыть через несколько недель.

Министр обороны США Эштон Картер заявил во вторник, что США разместят в Ираке новый контингент сил специального реагирования для "односторонних" операций против ИГ. По его словам, все рейды будут проводиться с разрешения иракского правительства. Позже пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что число военнослужащих США в составе экспедиционных сил в Ираке составит 200 человек.