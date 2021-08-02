Российскую школьницу Арину Колесникову удочеряет ее тетя.

"Безопасная" российская вакцина от коронавируса убила почти всех ближайших родственников 12-летней российской школьницы Арины Колесниковой.

Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в Краснодарском крае РФ. Семье девочки — ее отцу, матери и бабушке — ввели первый компонент вакцины от COVID-19.

После этого у них повысилась температура, и 16, 23 и 26 июля папа, мама и, соответственно, бабушка Арины умерли. Официально причина их смерти пока что не называлась, но предполагается, что все трое страдали от сахарного диабета.

Читайте такжеКомаровский оценил российскую вакцину от коронавирусаНад ставшей сиротой девочкой решила оформить опекунство ее тетя.

Сейчас Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения РФ начала проверку по факту произошедшего.

Стоит отметить, что в России на сегодняшний день применяют вакцины только отечественного производства. Таких в РФ пока что три — кроме "Спутника V", это препараты "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Как сообщал УНИАН, в Уфе работники завода, на котором производят "Спутник V", массово отказались прививаться этой вакциной.

Также ранее стало известно, что президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусом, спустя пару месяцев после вакцинации "Спутником V".

Автор: Станислав Кожемякин