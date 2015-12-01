НАТО приняло обновленную стратегию по противодействию гибридной войне

Об этом, как сообщает корреспондент Европейской правды, заявил Генсек Альянса Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини.

"Мы приняли сегодня новую стратегию относительно того, как мы будем бороться с гибридными угрозами", - отметил он.

"Первый ответ - это усиление сотрудничества между ЕС и НАТО", - отметил Столтенберг.

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Могерини, со своей стороны, также отметила, что Европейская служба внешнего действия также готовит рамочный документ в этой сфере и вынесет свои предложения по борьбе с гибридными угрозами на рассмотрение государств-членов.

Столтенберг и Могерини также подчеркнули необходимость усилить сотрудничество между ЕС и НАТО, учитывая то, что "они окружены той же средой в контексте безопасности".

Ранее УНИАН сообщал, что страны Северо-Атлантического альянса договорились о продлении своего присутствия в Афганистане в следующем году. При этом генсек НАТО отметил, что миссия НАТО в этой стране будет составлять 12 тысяч военных.