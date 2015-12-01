НАТО приняло обновленную стратегию по противодействию гибридной войне
Министры иностранных дел НАТО во вторник приняли обновленную стратегию по противодействию гибридным угрозам.
Об этом, как сообщает корреспондент Европейской правды, заявил Генсек Альянса Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини.
"Мы приняли сегодня новую стратегию относительно того, как мы будем бороться с гибридными угрозами", - отметил он.
"Первый ответ - это усиление сотрудничества между ЕС и НАТО", - отметил Столтенберг.
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Могерини, со своей стороны, также отметила, что Европейская служба внешнего действия также готовит рамочный документ в этой сфере и вынесет свои предложения по борьбе с гибридными угрозами на рассмотрение государств-членов.
Столтенберг и Могерини также подчеркнули необходимость усилить сотрудничество между ЕС и НАТО, учитывая то, что "они окружены той же средой в контексте безопасности".
Ранее УНИАН сообщал, что страны Северо-Атлантического альянса договорились о продлении своего присутствия в Афганистане в следующем году. При этом генсек НАТО отметил, что миссия НАТО в этой стране будет составлять 12 тысяч военных.