В НАТО прокомментировали возможность закрытия Босфора для российских кораблей

Такое мнение в ходе телеконференции 30 ноября высказал постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют, сообщает РБК.

Отмечается, что на вопрос о возможности закрытия Босфора и Дарданелл для прохода российских военных кораблей в случае, если Турция объявит себя под угрозой военной опасности, Льют сказал, что не видит для этого никаких оснований.

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"Пока я не видел никаких признаков, что Турция как-либо намерена ограничивать судоходство через проливы. В течение десятилетий Турция очень серьезно относилась к своим международным обязательствам, зафиксированным в Конвенции в Монтрё. Я полагаю, что ситуация не изменится", — сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, у кораблей, которые идут под флагом России, начали возникать проблемы с прохождением пролива Босфор, который соединяет Черное море с Мраморным.