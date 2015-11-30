Посол США в НАТО: Разведка подтверждает версию Анкары о нарушении воздушного пространства Су-24
18:02, 30 ноября 2015Мир
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Данные разведки США о движениях российского бомбардировщика Су-24 на турецко-сирийской границе подтверждают версию Анкары о том, что российский самолет нарушил воздушное пространство Турции.
REUTERS
По словам постоянного представителя США при НАТО Дугласа Льюта, американские данные, с которыми ему удалось ознакомиться, подтверждают версию событий, которую выдвигала Анкара, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
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Согласно сообщению, в ходе телефонной конференции с журналистами Льют также заявил, что Турция ни с кем не координировала свои действия в отношении российского самолета: ни с НАТО, ни с США.
Как сообщал УНИАН, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники полностью поддерживают право Турции на защиту своего воздушного пространства.
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