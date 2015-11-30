Армия Ирака готовится к штурму захваченного ИГ города Рамади, объявлена эвакуация

Предложение об эвакуации транслируется и по государственным телеканалам, пишет Лента.ру со ссылкой на BBC News.

"Это последнее предупреждение силовиков жителям Рамади. Штурм состоится вне зависимости от того, будет в городе население или нет", — сообщили в силовых структурах Ирака. Отмечается, что наступление будет идти одновременно с юга, запада и севера.

Читайте такжеКурды вернули контроль над иракским городом Синджар

Жители, с которыми пообщались журналисты "Би-би-си", тем не менее, просят отложить атаку: по их словам, в городе террористы "Исламского государства" (ИГ) удерживают в заложниках тысячи семей и угрожают им смертью в случае побега.

По данным американских военных, которые приводит BBC News, в Рамади находятся от 600 до 1000 террористов. При этом они готовы к обороне — многие улицы и здания заминированы.

Как известно, Рамади был захвачен боевиками ИГ в мае 2015 года, поражение иракской армии в битве за город неподалеку от столицы было особенно чувствительным. Недавно террористы ИГ потеряли контроль над еще одним крупным городом — 13 ноября курдам удалось выбить их из Синджара.