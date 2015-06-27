Курдские ополченцы выбили боевиков "Исламского государства" из сирийского Кобани

Об этом сообщает Reuters, пишет Лента.ру.

По словам представителя курдского Отряда народной самообороны (YPG) Редура Кселила (Redur Xelil), восьми террористам удалось пересечь границу с Турцией, операция по их поиску продолжается, однако обстановка в самом Кобани спокойная.

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Как известно, боевики ИГ прорвали оборону Кобани утром 25 июня. Исламисты скрытно проникли в город, один из них подорвал себя возле пограничного перехода. Затем боевики открыли стрельбу в центре Кобани, после чего завязался бой. До сих пор точных данных о погибших нет, однако поступает информация о том, что боевики могли убить не менее 200 мирных жителей.

Как отметили представители YPG, эта атака была больше похожа на "суицидальную миссию", чем на попытку действительно захватить город.

С сентября 2014-го по январь 2015 года Кобани являлся ареной тяжелых боев между курдами и боевиками ИГ, стремившимися разгромить курдский анклав и взять под контроль важный погранпереход. В итоге исламисты потерпели поражение и были отброшены от Кобани, а курды развернули контрнаступление, которое продолжается до сих пор. 25 июня им удалось захватить город Айн-Исса, расположенный в 50 километрах к северу от Ракки, сирийской столицы ИГ.

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"Исламское государство" было образовано в Ираке в 2006 году. Летом 2014-го боевики группировки установили контроль над некоторыми территориями Сирии и Ирака и провозгласили халифат со столицей в Мосуле. С августа 2014 года США наносят авиаудары по позициям ИГ, также для борьбы с ним была сформирована международная коалиция.