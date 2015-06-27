Курдские ополченцы выбили боевиков "Исламского государства" из сирийского Кобани
Курдским ополченцам удалось вернуть контроль над городом Кобани, расположенным на турецко-сирийской границе, спустя два дня после того, как в него прорвались боевики "Исламского государства".
Об этом сообщает Reuters, пишет Лента.ру.
По словам представителя курдского Отряда народной самообороны (YPG) Редура Кселила (Redur Xelil), восьми террористам удалось пересечь границу с Турцией, операция по их поиску продолжается, однако обстановка в самом Кобани спокойная.
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Как известно, боевики ИГ прорвали оборону Кобани утром 25 июня. Исламисты скрытно проникли в город, один из них подорвал себя возле пограничного перехода. Затем боевики открыли стрельбу в центре Кобани, после чего завязался бой. До сих пор точных данных о погибших нет, однако поступает информация о том, что боевики могли убить не менее 200 мирных жителей.
Как отметили представители YPG, эта атака была больше похожа на "суицидальную миссию", чем на попытку действительно захватить город.
С сентября 2014-го по январь 2015 года Кобани являлся ареной тяжелых боев между курдами и боевиками ИГ, стремившимися разгромить курдский анклав и взять под контроль важный погранпереход. В итоге исламисты потерпели поражение и были отброшены от Кобани, а курды развернули контрнаступление, которое продолжается до сих пор. 25 июня им удалось захватить город Айн-Исса, расположенный в 50 километрах к северу от Ракки, сирийской столицы ИГ.
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"Исламское государство" было образовано в Ираке в 2006 году. Летом 2014-го боевики группировки установили контроль над некоторыми территориями Сирии и Ирака и провозгласили халифат со столицей в Мосуле. С августа 2014 года США наносят авиаудары по позициям ИГ, также для борьбы с ним была сформирована международная коалиция.