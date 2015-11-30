США и их союзники нанесли 15 авиаударов по "Исламскому государству"

По Ираку нанесли 12 ударов с воздуха в семи городах. Из них пять возле Рамади. В результате авиаударов было уничтожено шесть военно-тактических единиц боевиков ИГ и несколько боевых позиций и транспортных средств, пишет hromadske.tv.

Читайте такжеСирийские правительственные войска окружили город Сальму с 10-тысячной армией ИГИЛ

Три авиаудара попали возле городов Дейр-эз-зор и Аль-Нал в Сирии. Там было уничтожено несколько боевых позиций боевиков и несколько единиц техники.

29 ноября руководство Бундесвера (вооруженных сил Федеративной Республики Германии) объявило, что планирует отправить 1200 солдат в Сирию.