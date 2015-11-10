Анкара заявила о готовности ответить на угрозу со стороны Сирии

Об этом заявил премьер-министр страны Ахмет Давутоглу, передает Би-би-си. При этом турецкий премьер не уточнил, о какой возможной угрозе идет речь и кто (или что) ее может представлять.

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Ранее Ахмет Давутоглу сообщил, что обсудил с президентом США Бараком Обамой новую стратегию борьбы с экстремистской группировкой "Исламское государство".

После того, как Россия начала военную операцию в Сирии, Турция заявляла, что намерена сбивать военные самолеты в случае, если они будут нарушать ее воздушное пространство.

В середине октября турецкие ВВС сбили беспилотник, который вторгся в воздушное пространство страны вблизи границы с Сирией. Кому принадлежал тот летательный аппарат - не уточнялось.

15 ноября в Анталье начнется саммит G-20, участие в котором, как ожидается, примут президенты США и РФ Барак Обама и Владимир Путин.