В Турции заявили, что Анкара продолжит сотрудничать с Москвой

Об этом сообщил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает Би-би-си.

Как отметил турецкий премьер в своей статье в британской газете Times, действия Анкары в инциденте с российским Су-24, сбитым над Сирией, не были направлены против России.

"Турция предприняла меры на основе существующих правил, чтобы защитить целостность своей территории", - отметил Давутоглу.

По словам политика, сейчас необходимо, чтобы страны объединились в борьбе с "Исламским государством".

"Совместные действия, которые объединили бы силы США, ЕС, России, Турции и других, могут переломить ситуацию", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик,нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что в этом случае страна имеет право защищаться.

В то же время президент РФ Владимир Путин назвал инцидент «ударом в спину». В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.