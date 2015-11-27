Турецкие СМИ рассказали о действиях пилотов F-16 перед уничтожением российского Су-24
Пилоты турецкого истребителя F-16 доложили своему командованию об инциденте и, не получив отрицательного ответа, сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство Турции.
Об этом рассказал неназванный военный чиновник Турции, сообщает РБК со ссылкой на газету Hurriyet.
По его словам, турецкие военные правила и процедуры предусматривают, что при появлении угрозы летчики имеют все полномочия "нажать на кнопку". При вооруженных конфликтах никакого дополнительного разрешения от командования на атаку не требуется. Каждое действие пилотов контролируется в режиме реального времени соответствующими командирами.
Читайте такжеАнкара сочтет агрессией уничтожение турецкого самолета комплексом С-400 в Сирии - Эрдоган
"В течение пяти минут были проинформированы командующий противоракетной обороны ВВС Турции Мехвет Шанвер и главком ВВС генерал Абидин Унал. Не получив команды на отмену процедуры ни от одного из командиров, пилоты реализовали ее", — рассказал чиновник.
Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.
Турецкие военные вскоре опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
25 ноября в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения пилотов F-16 экипажу российского Су-24 о необходимости изменить курс.
Кроме этого, накануне Анкара обнародовала изображение радара, на котором видно, что Су-24 таки пролетел над югом Турции, перед тем как был сбит.
В российском Минобороны изложили свою версию инцидента с Су-24 и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета. Согласно версии РФ, это турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии, а не Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.