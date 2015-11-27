Турецкие СМИ рассказали о действиях пилотов F-16 перед уничтожением российского Су-24

Об этом рассказал неназванный военный чиновник Турции, сообщает РБК со ссылкой на газету Hurriyet.

По его словам, турецкие военные правила и процедуры предусматривают, что при появлении угрозы летчики имеют все полномочия "нажать на кнопку". При вооруженных конфликтах никакого дополнительного разрешения от командования на атаку не требуется. Каждое действие пилотов контролируется в режиме реального времени соответствующими командирами.

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"В течение пяти минут были проинформированы командующий противоракетной обороны ВВС Турции Мехвет Шанвер и главком ВВС генерал Абидин Унал. Не получив команды на отмену процедуры ни от одного из командиров, пилоты реализовали ее", — рассказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Турецкие военные вскоре опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

25 ноября в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения пилотов F-16 экипажу российского Су-24 о необходимости изменить курс.

Кроме этого, накануне Анкара обнародовала изображение радара, на котором видно, что Су-24 таки пролетел над югом Турции, перед тем как был сбит.

В российском Минобороны изложили свою версию инцидента с Су-24 и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета. Согласно версии РФ, это турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии, а не Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.