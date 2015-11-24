Эрдоган подтвердил, что турецкие военные сбили российский Су-24

Об этом сообщил корреспондент Bloomberg в Турции Ферджан Ялинкилидж в своем Twitter.

#BREAKING Turkey's Presidency says the downed plane is Russian army — Fercan Yalinkilic (@FercanY) November 24, 2015

Стоит отметить, что ранее это подтвердило Минобороны Российской Федерации.

При этом в России утверждают, что сбитый в Сирии Су-24 "не нарушал воздушного пространства Турции, это зафиксировано объективными средствами контроля".

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что российский военный самолет был сбит турецкими военными в Сирии на границе с Турцией за нарушение воздушного пространства.