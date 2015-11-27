Неизвестный мужчина с американским флагом проник на территорию Белого дома

Входы и выходы из резиденции президента США Барака Обамы были временно заблокированы, сообщает Лента.ру со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что инцидент произошел в День благодарения 26 ноября около 14:45 (21:45 по киевскому времени). По информации ABC News, мужчина с американским флагом перепрыгнул через забор с северной стороны. До того, как его поймали, он успел пробежать около 20 метров. При нем, как отмечается, была папка. Ее содержимое не уточняется.

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Личность нарушителя и мотивы его поступка устанавливаются.

Барак Обама и его супруга Мишель во время инцидента находились в Белом доме, где отмечали праздник в кругу семьи, передает Reuters. 25 ноября они приняли участие в традиционной акции раздачи еды в Центре для бездомных в Вашингтоне. «Сегодняшний день — это напоминание о необходимости быть благодарными за все то, что у нас есть, и поделиться своим благословением, помогая другим», — написала первая леди в своем микроблоге в Twitter.