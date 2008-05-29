Южнокорейские СМИ умертвили и воскресили Ким Чен Ира

Правительство Южной Кореи в четверг опровергло слухи о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ира. Новость, однако, успела повлиять на состояние рынка акций, где сводный индекс Nikkei подскочил сразу на 2,8%, передает AFP.

Информация о смерти лидера Северной Кореи мгновенно распространилась по азиатскому фондовому рынку после того, как малоизвестный южнокорейский новостной сайт сообщил, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника китайских спецслужб, что Ким Чен Ир мог быть убит.

Трейдеры сообщили, что Nikkei балансировал в плюсе на 2% на фоне ослабления японской иены по отношению к доллару к тому моменту, когда на рынке стали распространяться слухи о возможной кончине лидера КНДР, сообщает РБК.

В свою очередь северокорейские СМИ сообщили, что в четверг лидер государства в полном здравии посещал текстильную фабрику в северо-восточной части страны. Официальные представители Северной Кореи заявляют, что сообщение об убийстве Ким Чен Ира "беспочвенны".

Здоровье лидера Северной Кореи не раз становилось предметом обсуждения в СМИ. По данным южнокорейской разведки Ким Чен Ир, никогда не ограничивавший себя в курении и употреблении спиртного, болен диабетом и имеет серьезные проблемы с сердцем. Сам глава Северной Кореи слухи о своей тяжелой болезни неоднократно отрицал.

Как отмечает Newsru, Ким Чен Ир, по неофициальным данным, родился в Хабаровском крае РФ и был при рождении назван Юрием Ирсеновичем Кимом. Он принял полномочия главы КНДР в 1994 году, после того как его отец, "великий вождь" Ким Ир Сен, умер от остановки сердца.

О личной жизни руководителя Северной Кореи имеются очень скупые сведения: у него три сына от двух матерей, однако ни один из сыновей пока не назван преемником. 16 февраля КНДР праздновала 66-летие Ким Чен Ира.